الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بالتحديث المستمر لسياساتها الاقتصادية، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تسعيرة جديدة للوقود لشهر مايو 2025، شملت تغييرات ملحوظة في أسعار البنزين والديزل، وذلك ضمن آلية المراجعة الشهرية التي تعتمدها الشركة بالتنسيق مع الجهات المختصة جكوضق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أرامكو السعودية تعلن تغييرات في أسعار الوقود والديزل في المملكة

وفقًا للإعلان الرسمي، جاءت الأسعار المعتمدة من 10 مايو وحتى 10 يونيو 2025 على النحو التالي:

بنزين 91: 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95: 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

الديزل: 1.66 ريال سعودي لكل لتر — وهو أعلى سعر يسجله حتى الآن.

الكيروسين: 1.33 ريال سعودي لكل لتر.

غاز البترول المسال (LPG): 1.04 ريال سعودي لكل لتر.

يلاحظ أن سعر الديزل شهد ارتفاعًا ملحوظا، مما يعكس تأثير التغيرات العالمية في أسعار النفط وتكاليف الإنتاج والنقل.

آلية تحديد الأسعار

تعتمد أرامكو في تسعير الوقود على مراجعة شهرية دقيقة، تأخذ في الاعتبار عدة عوامل رئيسية:

تحركات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

تكاليف الإنتاج المحلي والنقل والتوزيع.

توجهات الاقتصاد الكلي للمملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

السياسات الاجتماعية والمالية التي تراعي التأثير على المستهلك.

التأثيرات المحتملة على السوق والمستهلكين