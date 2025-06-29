نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التجارة" تدعو الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024 لإيداع قوائمها قبل نهاية المهلة النظامية غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م، ولم تقم بإيداع قوائمها المالية، إلى المبادرة بالإيداع قبل نهاية يوم الاثنين 30 يونيو 2025م، تفاديًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لأحكام نظام الشركات.

وأوضحت الوزارة أن عملية إيداع القوائم المالية تشمل جميع الشركات، وفقًا لنظام الشركات الذي نص في المادة (17) على الآتي: "يجب على الشركات إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".

وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة "حسب شكل الشركة"، وفي حال إخلال الشركة بواجبها تعاقب بغرامة مالية، وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.

وتُودَع القوائم إلكترونيًا عبر منصة قوائم: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.