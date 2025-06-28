الرياض - كتبت رنا صلاح - قامت السعودية بتمويل مشروع تنموي مهم في جنوب تونس بقرض يقدّر بأكثر من 38 مليون دولار يأتي هذا التمويل في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم المشاريع التنموية في تونس. المشروع يركز على تحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية.

السعودية تقدم قرضًا بقيمة 38 مليون دولار لمشروع تنموي بتونس

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الجنوبية من تونس، حيث تحتاج هذه المناطق إلى استثمارات كبيرة لتحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل يشمل المشروع تطوير المرافق العامة وتحسين الخدمات الأساسية، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام.

التعاون السعودي التونسي

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التعاون المستمر بين السعودية وتونس، حيث تسعى السعودية إلى دعم الاقتصاد التونسي من خلال استثمارات استراتيجية يعكس هذا المشروع التزام المملكة بتعزيز الشراكة العربية ودعم الدول الشقيقة في مسارات التنمية.

آفاق مستقبلية

من المتوقع أن يسهم هذا القرض في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتونس ويعزز من النمو في المنطقة ويسعى القائمون على المشروع إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار ويؤكد على أهمية المشاريع التنموية في تحسين الظروف الاقتصادية.