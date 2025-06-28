الرياض - كتبت رنا صلاح - استدعت شركة ANKER الشهيرة في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية أكثر من 88 ألف شاحن بعد اكتشاف مشكلة خطيرة قد تؤدي إلى نشوب حرائق وتعتبر هذه الخطوة إجراء وقائيا لحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة ناتجة عن عيب في تصنيع بعض الوحدات.

استدعاء أكثر من 88 ألف شاحن من ANKER بسبب مخاوف تتعلق بخطر الحريق

الشواحن تشمل طرازات متعددة تم بيعها في الأسواق بين عامي 2019 و2021 ويتوقع أن يتأثر عدد كبير من المستخدمين نتيجة لهذا الاستدعاء، حيث يعد الشاحن جزءا أساسيا من حياة الكثير من الناس اليومية والعملاء الذين يمتلكون هذه الشواحن مدعوون للتأكد من طرازات أجهزتهم والامتثال للاجراءات المطلوبة.

كيفية معرفة ما إذا كان الشاحن خاص بك

تتوفر معلومات حول الطرازات المعنية على موقع الشركة الإلكتروني وينبغي على المستهلكين البحث عن الطراز المسجل على الشاحن والتحقق من مطابقته للقائمة المنشورة وفي حال كان الشاحن مدرجا ضمن الشواحن المعنية، يُنصح بإيقاف استخدامه فوراً والاتصال بالشركة لتحصيل تعويضات أو استبداله.

إجراءات السلامة الموصى بها

ينبغي على جميع المستهلكين أن يكونوا حذرين عند استخدام الأجهزة الإلكترونية ويُفضل دائماً استخدام شواحن معتمدة من الشركة المصنعة لتجنب المخاطر وفي حال الشك، يُفضل التحقق من المعلومات الموفرة على الإنترنت أو التواصل مباشرة مع خدمات العملاء.

بفضل هذه الخطوات، تأمل ANKER في تقليل المخاطر وتعزيز سلامة مستخدميها وفي المستقبل، تعهدت الشركة بزيادة الجودة والمعايير لضمان عدم تكرار هذه المشكلة.