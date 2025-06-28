الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية قرارًا رسميًا بالموافقة على الاشتراطات الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا بين أصحاب المحال التجارية والمواطنين على حد سواء، نظرًا لما يحمله من تغييرات جوهرية في طبيعة عمل هذه المنشآت، وأثر مباشر على الأسواق المحلية الصغيرة والكبيرة غضجكث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة لأصحاب البقالات .. قرار مفاجئ بمنع بيع اللحوم والأجبان والتبغ نهائيا!

نص القرار الصادر من الوزارة على بدء تطبيق الاشتراطات الجديدة من تاريخ نشرها رسميًا، مع منح مهلة تصحيحية مدتها 180 يومًا (أي ستة أشهر كاملة) لأصحاب المحال القائمة حاليًا، ليتوافقوا مع الشروط الجديدة، وهو ما يتيح لهم فرصة كافية لتعديل أوضاعهم، سواء على مستوى المساحات أو نوعية السلع أو تجهيز المحل.

هذه ليست مجرد توصيات

ما يميز هذا القرار أنه ملزم وليس اختياريًا، أي أنه على جميع أصحاب البقالات والتموينات والأسواق المركزية تطبيقه حرفيًا، وإلا سيُعتبر نشاطهم التجاري مخالفًا، وقد يتعرضون للعقوبات النظامية أو حتى الغلق.

تفاصيل المساحات المطلوبة

واحدة من أبرز النقاط التي وردت في الاشتراطات الجديدة هي تحديد الحد الأدنى لمساحات المحلات، وهو ما يعني أن هناك معايير فيزيائية صارمة يجب توافرها لأي محل يرغب في الحصول على ترخيص للعمل ضمن هذا النطاق التجاري.

البقالات: لا يجوز أن تقل مساحتها عن 24 مترًا مربعًا.

التموينات: يجب ألا تقل مساحتها عن 100 متر مربع.

الأسواق المركزية: يشترط أن تكون المساحة 500 متر مربع كحد أدنى.

لماذا المساحات مهمة؟

المساحة ليست مجرد فراغ، بل هي تعني التهوية الجيدة والتنقل المريح والتنظيم الداخلي، وجود مخازن، فصل السلع عن بعضها، وتوفير ممرات آمنة للمستهلكين إذًا لم يعد مسموحًا بالمحال الضيقة والمكتظة التي تشكّل خطرًا صحيًا وتنظيميًا، خصوصًا في ظل الاهتمام المتزايد بمعايير السلامة والصحة العامة.

اشتراطات صارمة على نوعية السلع المباعة

من الأمور اللافتة في القرار الجديد هو تقييد نوعية السلع المسموح ببيعها في البقالات تحديدًا، حيث تمّ منع بيع عدد من السلع والمنتجات بشكل قطعي وجاءت هذه الاشتراطات كما يلي:

ممنوع في البقالات