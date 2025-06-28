الرياض - كتبت رنا صلاح - تساءل العديد من المواطنين السعوديين عن تفاصيل طريقة الاستعلام عن أهلية حساب الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعد الحصول على معلومات تخص حسب الضمان المطور من أهم التفاصيل التي يهتم بها عدد كبير من للمواطنين بشكل عام، وذلك نظرًا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية سبق وأكدت على ضرورة استيفاء جميع شروط الضمان المطور من أجل الحصول على الدعم، وسنقوم من خلال موقع سعودي اون بعرض وشرح خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيًا.

تحديث اهلية الضمان الاجتماعي: استعلم عن قبولك وموعد الصرف للمطور خطوة بخطوة “من هنا”

تساءل العديد من الطلاب والمواطنين السعوديين بشكل عام عن تفاصيل موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور بشكل رسمي، وذلك نظرًا إلى أن صرف الدعم مهم لجميع الأسر المستحقة للحصول على الدعم، ويذكر أنه من خلال الاستعلام للتحقق من حالة الأهلية يتم توضيح قيمة الدعم الشهري بالإضافة إلى موعد صرف الراتب الخاص بكل شهر، وسنقوم بتوضيح الخطوات كالتالي:

قم بالتوجه إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية “من هنا“.

انقر على أيقونة “خدمات الوزارة”.

توجه إلى أيقونة “المنصات الرقمية”.

يجب أن تقوم بالبحث عن منصة “الضمان الاجتماعي المطور”.

انقر على أيقونة “الدخول إلى الخدمة”.

سجل الدخول إلى حسابك باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اكتب رمز التحقق المرئي في مكانه المخصص.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

من خلال الصفحة الرئيسية اختر “الخدمات الإلكترونية”.

توجه إلى أيقونة “الاستعلامات”.

اختر “الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور”.

سيتم عرض وتوضيح تفاصيل وبيان أهلية الضمان المطور بالإضافة إلى موعد صرف راتب الضمان للمستحق.

مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

تساءل بعض المستحقين للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور في المملكة عن تفاصيل موعد صرف الراتب الشهري الخاص بكل مواطن بشكل خاص، حيث يعد صرف راتب الضمان المطور من أهم البرامج المميزة التي يتم التساؤل عنها بشكل مستمر لضمان الحصول على موعد محدد لراتب الدعم وهو يوم واحد من كل شهر ميلادي.

كشفت وزارة الموارد البشرية بالإضافة إلى برنامج الضمان المطور أن موعد صرف الراتب المستحق يتم تغييره في حالة تعارض يوم واحد من الشهر مع عطلة رسمية أو مناسبة دينية أو إجازة نهاية الاسبوع مما قد يؤدي إلى تبكير موعد الصرف أو تأخيره.