الرياض - كتبت رنا صلاح - أعربت رابطة العالم الإسلامي عن استنكارها الشديد للتصعيد العسكري في غزة، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين بيان الرابطة يشدد على ضرورة حماية الأرواح البريئة ويؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف هذه الأحداث المتكررة تؤكد على الحاجة الملحة للوصول إلى حلول سلمية للنزاع، وضمان عدم تفشي العنف.

رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار العنف ضد المدنيين في غزة وتطالب بحماية حقوقهم

لقد دعت الرابطة جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الأعمال العدائية أكد الأمين العام للرابطة، أن العنف ضد المدنيين لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وأنه يجب أن تكون هناك جهود مكثفة لإنهاء الوضع الحالي

تأثير العنف على السكان المدنيين

حذرت الرابطة من العواقب الوخيمة التي تلت تلك الأحداث على المدنيين، بما في ذلك فقدان الأرواح ونزوح العائلات وفي هذا السياق دعت الجهات المعنية إلى تقديم المساعدات الضرورية للمتضررين ضرورة توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي تتطلب تعاونا دوليا وإسلاميا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان غزة.

الحاجة إلى الحوار الإيجابي هي أمر ملح، ويجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنب المزيد من التدهور التضامن الإسلامي ومنظمات الإغاثة يجب أن تلعب دوراً أنشط لضمان توفير الأمن الغذائي والرعاية الصحية لمحتاجيها.