الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن مجموعة من الحسابات البنكية التي سيتم إعفاؤها بشكل كامل من خدمات الإيقاف مستقبلاً وجاء هذا القرار ليضع حدًا لكثير من المخاوف التي شغلت بال العديد من المواطنين والمقيمين على مدار الفترات السابقة، خاصة مع ارتباط بعض الإجراءات القضائية بإيقاف الخدمات المالية الذي كان يشكل عائقًا أمام التعاملات اليومية ظيعاي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة العدل السعودية تعلن رسمياً عن الحسابات البنكية المعفاة من إيقاف الخدمات المالية

وفقا للبيان الرسمي من وزارة العدل السعودية، هناك فئات محددة من الحسابات البنكية التي تم إعفاؤها من إيقاف الخدمات بشكل كامل، وتشمل ما يلي:

الحسابات التي أُنشئت قبل تنفيذ قرارات الإيقاف يشمل ذلك كافة الحسابات التي تم فتحها لدى البنوك السعودية قبل بدء سريان قرارات الإيقاف وتأتي هذه الخطوة من منطلق الحفاظ على حقوق العملاء الذين كانوا ملتزمين سابقًا بالتعليمات والقوانين المالية.

الحسابات الصغيرة التي لا يتجاوز رصيدها 10,000 ريال سعودي تسعى الوزارة من خلال هذا الإعفاء إلى حماية أصحاب الحسابات ذات الأرصدة المحدودة من آثار الإيقاف، تقديرًا للظروف المادية التي يمر بها البعض، خصوصًا أولئك الذين لا يمتلكون سوى مبالغ بسيطة تكفي لمعيشتهم الأساسية.

الحسابات المفتوحة بموافقة رسمية من الجهات المختصة تشمل الحسابات التي تم إنشاؤها تحت إشراف جهات رسمية معنية بالتوثيق والمراقبة المالية، ما يمنحها أمانًا أكبر من الناحية القانونية ويجعلها مؤهلة للحصول على الإعفاء من الإيقاف.

حسابات المتقاعدين والمستفيدين من برامج الدعم الحكومي تحرص الحكومة السعودية على دعم المتقاعدين ومحدودي الدخل المستفيدين من برامج الدعم، حيث تم استثناؤهم من الإيقاف نظرًا لظروفهم المعيشية والحاجة إلى استمرار حصولهم على مستحقاتهم المالية بانتظام.

خطوات الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

أتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات بشكل سهل ومباشر من خلال منصة ناجز الإلكترونية، وذلك حتى يتمكن الأفراد من متابعة حالة حساباتهم ورفع الإيقاف إذا توفرت الشروط وفيما يلي شرح للخطوات الواجب اتباعها:

أولاً توجه إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز عبر المتصفح لديك.

قم بالدخول إلى الحساب الشخصي باستخدام الاسم وكلمة المرور الخاصة بك على المنصة.

بعد ذلك، من الصفحة الرئيسية للمنصة، انقر على خيار الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمة إيقاف الخدمات.

سيتطلب منك النظام إدخال بعض البيانات، قم بملئها بدقة، ثم اضغط على زر الاستعلام.

ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بإيقاف الخدمات على حسابك، بما في ذلك الحالة الحالية وأسباب الإيقاف إن وجدت.

تأثير إيقاف الخدمات على حياة الأفراد

لا شك أن إيقاف الخدمات يُعد من أكثر الإجراءات تأثيرًا على حياة الفرد اليومية، ويتجلى ذلك في العديد من النواحي، نذكر منها:

تعطيل القدرة على إثبات الهوية: من أبرز المشاكل التي تواجه من تم إيقاف خدماته هي تعطل بعض المعاملات الرسمية التي تتطلب إبراز الهوية، ما يمنعه من إتمام الإجراءات الروتينية سواء الحكومية أو الخاصة.

تقييد القيادة القانونية للمركبة: يمنع الإيقاف الشخص من تجديد رخصة القيادة أو استخراج رخص جديدة، وبالتالي يحد من قدرته على التنقل بشكل قانوني، وهذا يؤثر سلبًا على حياته العملية والأسرية.

التأثير على الاستقرار المادي والنفسي: يؤدي إيقاف الخدمات إلى إحداث ضغط نفسي كبير بسبب توقف بعض المعاملات المالية أو تعثر وصول الرواتب والدعم الحكومي، الأمر الذي يزيد من أعباء الأفراد ويضعف استقرارهم.