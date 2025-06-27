الرياض - كتبت رنا صلاح - قامت القيادة السعودية بتقديم التهاني لرئيس جيبوتي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاستقلال الجمهورية حيث أكدت القيادة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة وجيبوتي وتعتبر هذه المناسبة فرصة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

القيادة تقدّم التهاني لرئيس جيبوتي بمناسبة الاستقلال

في رسالة تهنئة، أشاد المسؤولون السعوديون بمسيرة جيبوتي نحو الاستقلال والتطور، معربين عن سعادتهم بالمكانة التي باتت تحتلها في المحافل الدولية كما جددت القيادة التزامها بدعم جهود التنمية في جيبوتي، إيماناً بأهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الدولتين.

التعاون في مجالات متعددة

تتطلع القيادة السعودية إلى توسيع أفق التعاون في مجالات عدة، ومنها الاقتصاد والاستثمار، حيث تمثل جيبوتي محوراً حيوياً يتيح للمملكة الوصول إلى أسواق جديدة وأشار المسؤولون إلى أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها جيبوتي كمركز تجاري ولوجستي في المنطقة.

توجهات المستقبل

مع اقتراب الذكرى السنوية، يتجدد الأمل في أن تشهد العلاقات السعودية الجيبوتية مزيداً من التعاون المثمر ثلاثة وأربعون عاماً من الاستقلال تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.