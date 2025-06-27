الرياض - كتبت رنا صلاح - قال خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة إن النعم التي منحها الله للعباد تزيد وتدوم إذا شُكرت، لكنها تتناقص وتختفي عند جحودها دعا الخطيب إلى ضرورة شكر الله على ما وهبه من خيرات، مشيرا إلى أن الشكر يعد عبادة تقرب العبد من ربه وتزيد في بركات الحياة.

خطيب المسجد الحرام يؤكد شكر النعم يمنحها الاستمرارية والجحود يؤدي إلى زوالها

أوضح الخطيب أن الشكر ليس مجرد كلمة تقال بل هو عمل قلبي وسلوكي يتطلب حمد الله على جميع النعم أشار إلى أن هناك أشكالا متعددة من الشكر تبدأ من الاعتراف بنعم الله والتعبير عنها بالحمد والثناء، وتصل إلى العمل من أجل طاعته والإحسان إلى الآخرين.

آثار الجحود على الفرد والمجتمع

حذر الخطيب من آثار الجحود على الفرد والمجتمع قال إن إنكار النعم يؤدي إلى المعاناة والفقر، ويدعو إلى التفكر في تلك النعم التي قد تغفل عنها النفس وأكد على أهمية تعزيز القيم الإيجابية من خلال التذكير بنعم الله في مختلف جوانب الحياة.

نداء للإيجابية والتفاؤل

اختتم الخطيب حديثه بدعوة الجميع إلى تبني نظرة إيجابية نحو الحياة شجع الحضور على التركيز على ما يمتلكونه من خيرات وعدم الانجرار وراء الأوهام أو الشكوى وشدد على أن الشكر يجعل القلب عامرا بالإيمان ويعكس الحالة الروحية الإيجابية للإنسان.