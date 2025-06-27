الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في خطوة تنموية هامة عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات المفروضة على المكلفين حتى نهاية ديسمبر من العام 2025 و تأتي هذه المبادرة لتخفيف الأعباء المالية على المتعاملين وتعزيز الالتزام بمتطلبات الزكاة والضريبة.

تمديد إلغاء الغرامات للمكلفين حتى نهاية ديسمبر 2025

تستهدف هذه الخطوة تشجيع المكلفين على الالتزام باللوائح المالية وتقليل الضغوط التي كانت تواجههم سابقا نتيجة للغرامات و بحسب الهيئة، فإن إلغاء الغرامات سيساهم في خلق بيئة عمل أكثر مرونة، مما يساعد المكلفين في تيسير إجراءاتهم المالية وتوجيهم نحو تسوية التزاماتهم دون أي عوائق.

الإجراءات المتبعة للاستفادة من المبادرة

يمكن للمستفيدين من المبادرة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتقديم الطلبات ذات الصلة و حيث ستعمل الهيئة على تسهيل جميع الإجراءات لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المكلفين و كما أكدت الهيئة على أن الهدف هو دعم المكلفين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

التوجه نحو المستقبل

يبدو أن هذا التمديد يعكس رؤية الهيئة في تعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة المالية و من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المكلفين في النظام الضريبي.

تحث الهيئة جميع المكلفين على استثمار هذه الفرصة والامتثال للوائح لضمان عدم التعرض لأي غرامات في المستقبل.