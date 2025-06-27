الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت أعمال السجل العقاري في مكة المكرمة لتوثيق أكثر من خمسين ألف قطعة أرض و هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات وتطوير قطاع العقارات في المملكة و يهدف المشروع إلى تحسين النظام العقاري وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين.

انطلاق تسجيل أكثر من 50 ألف عقار جديد في مكة

تسعى إدارة السجل العقاري إلى توفير تسهيلات جديدة لأصحاب العقارات، مما يسهل عليهم استكمال الإجراءات بسرعة ويسر و تم تخصيص مراكز متطورة لخدمة المواطنين وتقديم الاستشارات اللازمة و كما سيتعاون فريق متخصص لتوفير دعم فني وإداري للمواطنين.

تحسين بيئة الاستثمار في مكة

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة الاستثمار في مكة المكرمة و إن وجود سجل عقاري قوي يمنح المستثمرين الثقة اللازمة للاستثمار في المشاريع العقارية و هذا سيعزز من التنمية العمرانية ويدعم رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة.

إجراءات صارمة لحماية حقوق الملكية

تم وضع إجراءات صارمة للحفاظ على حقوق الملكية وحمايتها من التلاعب و سيساهم هذا في تجنب النزاعات القانونية بين الملاك والمستثمرين، كما سيساعد على تسريع إصدار سندات الملكية للمواطنين.

تسجل العقارات خطوة مهمة في مسار التطوير و وتأتي تزامنا مع زيادة النشاط الاقتصادي وازدهار المشاريع في مكة المكرمة، مما يعكس الرؤية الطموحة للمملكة.