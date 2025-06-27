الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت النيابة العامة حملة جديدة تحت عنوان مبادرتك تعفيك، تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا القانونية والمخالفات المحتملة و تسعى الحملة إلى توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات، مما يساعد في تقليل الجرائم والمخالفات في المجتمع.

حملة “مبادرتك تعفيك” من النيابة العامة لتعزيز الوعي المجتمعي

تسعى الحملة إلى تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، حيث تهدف إلى توضيح آثار المخالفات القانونية والعقوبات المحتملة التي قد يواجهها الأفراد و كما تركز الحملة على توعية المواطنين بطرق تجنب المشاكل القانونية.

الأنشطة المقررة

تشمل الأنشطة المقررة ضمن الحملة ورش عمل وندوات توعوية، بالإضافة إلى توزيع منشورات ومواد إعلامية و ستقوم النيابة العامة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أهداف هذه الحملة.

أهمية المشاركة

تدعو النيابة العامة جميع فئات المجتمع للمشاركة في هذه الحملة، حيث تعتبر المشاركة الفعالة من الجميع عنصراً أساسياً لنجاح المبادرة و من خلال زيادة الوعي والمشاركة، يمكن للمجتمع أن يتعاون في بناء بيئة قانونية أكثر احترامًا.

بعد انتهاء الحملة، ستقوم النيابة العامة بتقييم نتائج الحملة وفعاليتها في تعزيز الوعي القانوني، ومدى تأثيرها على سلوكيات المجتمع.