الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق المشروع السعودي لإزالة الألغام في اليمن المعروف باسم مسام إنجازا بارزا بإتلاف أكثر من 4620 لغما وذخيرة غير متفجرة و هذا الحدث يأتي في سياق جهود المحطة المستمرة لضمان سلامة المدنيين وتسهيل العودة إلى الحياة الطبيعية للمجتمعات المتضررة من النزاع.

«مسام» ينجز أكبر عملية لتدمير 4620 لغماً وذخيرة غير متفجرة في اليمن

تعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود المشروع الرامية إلى إزالة التهديدات التي تشكلها الألغام على حياة المواطنين و منذ بدء عمله، قام “مسام” بإزالة آلاف الألغام من مختلف المناطق اليمنية، مما ساهم في توفير بيئة آمنة للسكان المحليين ويعكس هذا الإنجاز التزام المشروع بتعزيز الأمن والسلام في المناطق المتضررة.

التنسيق مع الجهات المحلية والدولية

يعمل فريق مسام بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية لضمان تنفيذ عمليات إزالة الألغام بشكل فعال و يتضمن ذلك توفير التدريب والدعم الفني لفريق العمل اليمني المحلي، مما يعزز من قدرة البلاد على التعامل مع هذه القضية بشكل مستدام.

أثر النجاح على المجتمعات المحلية

تمثل هذه الإنجازات بصيص أمل للعديد من العائلات التي عانت من تداعيات الألغام و مع استكمال عمليات الإزالة، ينفتح الباب أمام الأسر للعودة إلى أراضيهم واستعادة حياتهم الطبيعية و يعزز هذا النجاح من قدرة المجتمعات على التعافي من آثار الصراع والنزاع.

إن مشروع مسام لا يزال ملتزما بالأهداف الإنسانية السامية في توفير بيئة آمنة للعيش، ويستمر في تنفيذ مهامه بجدية ومسؤولية.