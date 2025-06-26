نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدعم "الملك سلمان للإغاثة".. مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يُقدِّمُ خدماتِه لـ (5.771) خلال شهر مايو الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدَّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ (5.771) مستفيدًا خلال شهر مايو 2025م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الأطفال (1.897) طفلًا، وعيادة الباطنية (1.021) شخصًا، وعيادة الوبائيات (2.853) مستفيدًا.

وفي الخدمات المساندة استفاد من قسم المختبر (1.206) مرضى، كما صُرِفَت الأدوية لـ (5.124) فردًا، واستقبل قسم الملاحظة (1.493) شخصًا، في حين نُفذ (18) نشاطًا للتخلُّص من النفايات