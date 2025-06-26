الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت "الهيئة العامة للعقار" دعوة لملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق حي النقابة بمحافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة بضرورة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري من هنا،وذلك قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

الهيئة العامة للعقار توجه الدعوة بسرعة تسجيل العقارات في مكة المكرمة

وكانت قد أعلنت الهيئة عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ 159 قطعة عقارية في جزء من حي النقابة بمحافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة ، وذلك بنهاية يوم الخميس القادم الموافق الأول من محرم 1447 هـ ، الموافق السادس والعشرون من يونيو 2025م.

كما أوضحت أيضًا أنّ السجل العقاري سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها ، على أن يتضمن صك تسجيل الملكية الجديد ما يلي:-

الموقع الجغرافي الدقيق للعقار.

بيانات مالكه.

أوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه.

وذلك ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها ، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وتهيب الهيئة بالمواطنين المعنيين بضرورة تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان ، خشية أن يتعرض ملّاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة و البيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.