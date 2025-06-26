الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تنامي الاهتمام بالسياحة المحلية وتعزيز استثمار المقومات الطبيعية الفريدة، سلط أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند الضوء على المرتفعات الجنوبية الغربية في المملكة، مؤكدا أنها تمثل كنزا سياحيا غير مستغل يمتد على طول الشريط الجبلي من الطائف إلى ظهران الجنوب، ويزخر بتنوع بيئي وجغرافي فريد يجمع بين الجمال الطبيعي والمناخ المعتدل على مدار العام.

بوابة السحاب والجمال المسند: جنوب السعودية ثروة سياحية تنتظر الاستثمار والاكتشاف

وأشار المسند إلى أن هذه المقومات الطبيعية الخلابة يجب أن تدفع بجهود تطوير السياحة إلى ما هو أبعد من نطاق المدن والمراكز التقليدية، لتصل إلى السفوح وقمم الجبال، حيث الفرص الاستثمارية الواسعة والبيئة الفريدة التي لا تزال تنتظر من يطورها بطريقة مستدامة.

وأضاف أن الشريط الجبلي الممتد من الطائف شمالًا وحتى ظهران الجنوب جنوبا، بطول يتجاوز 700 كيلومتر، يتميز بارتفاعاته الباردة ومناخه الماطر وتنوعه البيئي، ما يجعله مثاليًا لإنشاء قرى سياحية متكاملة ومنفصلة عن النطاقات العمرانية التقليدية، ومندمجة في ذات الوقت مع الطبيعة المحيطة.

وبين المسند أن إقامة مشروعات سياحية في تلك المناطق قد تكون أقل كلفة من بعض المشروعات الكبرى، وأكثر مرونة من حيث اختيار المواقع وتوزيعها الجغرافي، خاصة إذا تم اعتماد رؤية تخطيطية عصرية تتناسب مع طبيعة المنطقة.

ولفت إلى أن المملكة سبق أن أنجزت مشروعات طموحة في مناطق مثل البحر الأحمر والقدية ونيوم، متسائلا: لماذا لا يتم توجيه جزء من هذه التجربة نحو الجبال الخضراء التي تمتلك كل عناصر الجذب والنجاح؟ .