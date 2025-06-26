الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات النقل وتحسين تجربة السكان والزوار، أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن إطلاق دعوة تأهيل للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في نقل الركاب، لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة" لتشغيل خدمات سيارات الأجرة داخل المدينة.

نقلة نوعية في خدمات النقل.. هيئة تطوير المدينة تمهد لإطلاق مشروع "أجرة المدينة" الجديد

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، اليوم، عن فتح باب التأهيل أمام الشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاع نقل الركاب، للمشاركة في تنفيذ مشروع تشغيل خدمات سيارات الأجرة داخل المدينة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمقيمين والزوار.

ويهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمات نقل أكثر كفاءة وتنظيمًا، تواكب النمو السكاني والطلب المتزايد على وسائل النقل الحديثة في المدينة المنورة، وتعزز تجربة الزوار والمقيمين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للنقل داخل المدن.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة، لتوفير حلول نقل متنوعة ومستدامة، تسهم في تقليل الازدحام المروري، وتدعم أنماط النقل الحديثة والصديقة للبيئة.

وقد حددت الهيئة يوم 27 يونيو 2025 كآخر موعد لاستقبال الاستفسارات من الراغبين في التأهل، على أن يتم تسليم وثائق التأهيل النهائي في موعد أقصاه 5 يوليو 2025.

ودعت الهيئة جميع الجهات المهتمة والمؤهلة إلى التقديم عبر منصة اعتماد الإلكترونية، من خلال الرابط المخصص لذلك، مؤكدة أهمية هذا المشروع في دعم قطاع النقل بالمدينة وتعزيز كفاءته التشغيلية.