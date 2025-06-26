الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة الإسمنت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 153 مليون ريال على مساهميها، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2025، بحسب بيان رسمي نشر على موقع "تداول السعودية".

أسمنت السعودية تعلن توزيع أرباح نقدية بملايين الريالات.. التفاصيل الكاملة

وأوضحت الشركة أن التوزيعات ستشمل 153 مليون سهم، بواقع ريال واحد لكل سهم، وهو ما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، في خطوة تعكس الأداء المالي المستقر للشركة والتزامها بمكافأة مساهميها.

مواعيد الاستحقاق والصرف

تاريخ الأحقية: يوم الأحد 29 يونيو 2025، على أن يكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول هذا اليوم.

تاريخ التوزيع: تبدأ عملية الصرف يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.

وسيتم توزيع الأرباح من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية، التي ستقوم بتحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين عبر أعضاء الحفظ.

أما المساهمون أصحاب الشهادات، فيمكنهم استلام أرباحهم مباشرة من أي فرع لبنك الرياض، بعد تقديم بطاقة الهوية الوطنية.

ويأتي هذا التوزيع النقدي في إطار سياسة "أسمنت السعودية" الهادفة إلى تحقيق عوائد مجزية لمساهميها، بما يعكس متانة مركزها المالي واستمرارها في تقديم نتائج تشغيلية مستقرة. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة من ثقة المستثمرين وتدعم جاذبية السهم في السوق المالية السعودية خلال الفترة المقبلة.