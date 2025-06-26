الرياض - كتبت رنا صلاح - شددت المديرية العامة للجوازات على ضرورة التزام حاملي تأشيرة الزيارة العائلية بتجديدها في الموعد المحدد وقد جاء هذا التذكير مصحوبًا بتحذير صريح من العقوبات التي قد تصل إلى غرامة قدرها خمسون ألف ريال سعودي، إضافة إلى عقوبات أخرى تتدرج حسب مرات المخالفة وهذا القرار ليس إجراءً روتينيًا فحسب، بل هو تأكيد على سيادة القانون وتنظيم الإقامة المؤقتة للزائرين داخل الأراضي السعودية ذهذقظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير رسمي .. الجوازات السعودية تبدأ فرض غرامات ضخمة على هذه الفئات من الزائرين تصل لـ50 ألف ريال

أوضحت الجوازات السعودية أن تأشيرة الزيارة العائلية ليست مجرد تصريح مؤقت يمكن تجاوزه أو التهاون في مواعيده، بل هي وثيقة رسمية ملزمة قانونيًا، وعدم تجديدها يعرض صاحبها إلى عقوبات متصاعدة وشديدة وتشمل العقوبات ما يلي:

في المرة الأولى: تفرض غرامة مالية تصل إلى 15,000 ريال سعودي.

في المرة الثانية: تتضاعف العقوبة لتصل إلى 25,000 ريال سعودي، إضافة إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.

في المرة الثالثة: تصل العقوبة القصوى إلى 50,000 ريال سعودي، إلى جانب السجن لمدة ستة أشهر.

إيقاف تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة

أعلنت الجوازات السعودية عن إيقاف تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة، والتي كانت تتيح للزوار البقاء لمدة تصل إلى 180 يومًا ضمن فترة صلاحية ستة أشهر وبدلًا منها أصبح متاحًا فقط إصدار تأشيرة زيارة مفردة لمدة 30 يومًا غير قابلة للتجديد.

هذا الإجراء جاء نتيجة دراسة تهدف إلى تنظيم توافد الزوار، وتقنين مدد الإقامة بما يتناسب مع متطلبات الأمن والتنظيم الداخلي كما يهدف إلى الحد من التجاوزات التي قد تحدث نتيجة استغلال التأشيرات المتعددة بطريقة لا تتوافق مع الغرض الأساسي منها، وهو الزيارة المؤقتة.

من لا يشملهم قرار الإيقاف

أكدت الجوازات أن القرار لا يسري بأثر رجعي، أي أن الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة قبل صدور القرار لا يشملهم الإيقاف، ويمكنهم الاستفادة منها بشكل طبيعي حتى انتهاء فترة صلاحيتها وهذا التوضيح مهم لمن حصلوا على تأشيرات مسبقة، إذ يجنّبهم الالتباس أو القلق من إلغاء تأشيراتهم الحالية.