الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التحولات المتسارعة على الساحة الاقتصادية العالمية، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانتها كمركز جذب للمواهب والمستثمرين وأصحاب الابتكار ومن هذا المنطلق أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق نظام الإقامة الذهبية المطور، الذي يمنح تأشيرة طويلة الأمد تمتد حتى عشر سنوات، دون الحاجة إلى كفيل أو دفع رسوم تجديد سنوية تسففظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرصة العمر .. الإمارات تفتح أبوابها بإقامة ذهبية مجانية دون شروط لهذه الفئات فقط

الإقامة الذهبية هي تأشيرة إقامة طويلة الأجل تُمنح لفئات محددة من الأجانب المتميزين، تتيح لهم الإقامة والعمل والاستثمار في الدولة دون الحاجة إلى كفيل إماراتي. تبلغ مدة التأشيرة 5 أو 10 سنوات، قابلة للتجديد تلقائيًا طالما استمرت الشروط المطلوبة وتم تصميم هذه الإقامة خصيصًا لدعم الأفراد الذين يلعبون دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المعرفي، والابتكار، والتنمية المستدامة في الدولة.

الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الذهبية

تم تحديد الفئات المستحقة لهذه الإقامة وفقًا لمعايير دقيقة، تشمل:

المستثمرون في العقارات أو المشاريع الاقتصادية برأسمال لا يقل عن مليوني درهم.

رواد الأعمال الذين يديرون مشاريع ناشئة ومبتكرة معتمدة محليًا.

أصحاب الكفاءات من العلماء والأطباء والمهندسين في القطاعات الاستراتيجية.

الطلبة المتفوقون وأوائل الخريجين من الجامعات الإماراتية والعالمية المرموقة.

رواد العمل الإنساني وأعضاء الخط الأول للدفاع في القطاعات الصحية والأمنية.

أنواع التأشيرات الأخرى في دولة الإمارات

إلى جانب الإقامة الذهبية، توفر الإمارات مجموعة شاملة من التأشيرات التي تلبي احتياجات الأفراد والعائلات والمهنيين، منها: