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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج القبول في برامج الماجستير هذا العام

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جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج القبول في برامج الماجستير هذا العام

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج القبول في برامج الماجستير هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  
أعلنت إدارة الدراسات العليا في جامعة الحدود الشمالية، نتائج القبول في برامج الماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1447هـ، وذلك ضمن جهود الجامعة في التوسع في برامج الدراسات العليا وتوفير فرص تعليمية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز من البحث العلمي.
ودعت الإدارة جميع المتقدمين إلى الاستعلام عن نتائج القبول من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك عبر الرابط: https://rci.nbu.edu.sa/user/login.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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