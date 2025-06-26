الرياض - كتبت رنا صلاح - المملكة تستأنف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية من جديد بعد انتهاء موسم الحج رسميًا، فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات في السعودية بدء استئناف تقديم خدمات تأشيرات الزيارة العائلية بصورة كاملة، حيث كانت توقفت بشكل مؤقت خلال الفترة من 29 إبريل حتى 11 يونيو نتيجة موسم الحج؛ لذلك من خلال موقع سعودي أون سوف نوضح التفاصيل.

بعد انتهاء موسم الحج.. المملكة تستأنف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية من جديد وهذه التفاصيل

قد توقفت خدمات تأشيرات الزيارة العائلية بشكل كامل مؤقتًا خلال الفترة من 29 أبريل وحتى يوم 11 من يونيو الجاري 2025م، حتى يُعاد الآن فتح باب التقديم للأفراد المقيمين من متنوع الجنسيات لاستقدام أقاربهم من الدرجة الأولى من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية.

كما يُشترط من أجل التقديم أن يكون المُقيم حامل إقامة سارية الصلاحية، وأن يعمل في مهنة غير مصنفة كفردية مثل (سائق خاص – عامل منزلي)، إذ تُقبل بشكل عام طلبات العاملين في المهن العليا والمتوسطة، وحتى يضمن قبول الطلب تشترط الجهات المختصة استيفاء عدد من المعايير منها أن تكون المهنة من الفئات المعتمدة وتصديق الطلب إلكترونيًا من جهة العمل.

شروط قبول طلب تأشيرة الزائر في السعودية

تُجدر الإشارة إلى أن هيئة الجوازات السعودية أوضحت أنه بالنسبة لطلب تأشيرة الفرد الزائر بالمملكة يشترط أن يكون من أقارب الدرجة الأولى، ويمتلك جواز سفر ساري الصلاحية، وألا يقل عُمر الزائر عن الـ 18 عامًا إلا في حال مرافقة أحد والديه، في ذات الوقت ينبغي عليه اجتياز الفحص الطبي الكامل والحصول على اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية ضد الأمراض المعدية.

فضلًا عن أن المهن المقبولة لتقديم طلبات الزيارة العائلية في الوقت الحالي تشمل كل من (الأطباء – المهندسين – المدرسين – المحاسبين – المسوقين – الفنيين بمختلف تخصصاتهم – الإداريين) بالإضافة إلى المهن التي لا تُصنف كعمالة فردية.

تؤكد المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على أن خدمات إصدار تأشيرات الزيارة العائلية تعود إلى التشغيل من جديد بعد إيقافها لفترة مؤقتة بسبب موسم الحج الذي شهدته الدولة مؤخرًا لتسهيل تقديم الخدمات لزوار بيت الله الحرام.