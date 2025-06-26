الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئة الطرق اليوم عن إطلاق كود جديد يتعلق بسماكة الرصف، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة البنية التحتية يأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه القطاع توجهات كبيرة لتحسين معايير السلامة والكفاءة في شبكة الطرقات.

هيئة الطرق تطلق كودًا جديدًا لتحسين سماكة الرصف والبنية التحتية

يهدف الكود الجديد إلى وضع معايير واضحة لسماكة الرصف بما يتناسب مع الظروف المناخية وأحمال المرور المتزايدة وقد تم تطوير هذا الكود بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في مجال الطرق، لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والاستدامة.

فوائد الكود الجديد

سيساهم هذا الكود بشكل كبير في تقليل التكاليف من خلال تحسين متانة الطرق ومنع التآكل المبكر كما سيعزز من كفاءة نقل البضائع والأفراد، مما يسهم في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام. هذا التوجه سيساعد أيضًا في تقليل الحوادث المرتبطة بجودة الطرق.

استجابة للتحديات الحالية

مع زيادة عدد المركبات واحتياجات البنية التحتية، تعد هذه الخطوة ضرورية لمواجهة التحديات الحالية تعتبر هيئة الطرق أن هذا الكود سيكون مرجعًا مهمًا لجميع الجهات المعنية في هذا المجال، سواء كانت حكومية أو خاصة، لضمان تنفيذ مشاريع الطرق بأعلى معايير الجودة.

تتطلع الهيئة إلى تعاون جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف، وتؤكد على أهمية الاستمرار في تحديث المعايير لضمان سلامة وراحة مستخدمي الطرق في المستقبل.