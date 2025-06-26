نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية يعقد اجتماعه السادس والثلاثين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم، اجتماعه السادس والثلاثين عبر الاتصال المرئي.

واطلع المجلس على تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتضمن أبرز أعمال ومنجزات الهيئة للربع الثاني من العام 2025م ومستجدات الملكية الفكرية على المستوى الدولي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع كميزانية الهيئة للعام 2026م، وتقرير أعمال الإنفاذ في الهيئة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، معالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، والدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، والدكتور محمد بن عويض العتيبي، وديمة بنت يحيى اليحيى