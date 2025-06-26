الرياض - كتبت رنا صلاح - استمر التسجيل في مبادرة “تمكين” التي تهدف إلى دعم الموظفين العاملين في الشركات الناشئة تعتبر هذه المبادرة فرصة رائعة لتعزيز الإمكانيات وتعزيز البيئة العمل في قطاع الشركات الناشئة تستهدف “تمكين” تقديم الدعم المالي والتدريبي للعاملين في هذا القطاع الحيوي، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين جودة الحياة العملية.

فتح باب التسجيل في “تمكين” لدعم موظفي الشركات الناشئة

وضعت مبادرة “تمكين” أهدافًا طموحة تهدف إلى تعزيز النمو والتطور في الشركات الناشئة يتمثل الهدف الأول في توفير الدعم المالي الذي يساعد على تطوير مهارات الموظفين وزيادة كفاءتهم كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية التدريب المستمر وأثره المباشر على الأداء.

فرص التحسين المتاحة

تقدم “تمكين” مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف مختلف المجالات، بما في ذلك القيادة، إدارة المشاريع، والتسويق الرقمي هذه البرامج مصممة وفق احتياجات السوق الحالي، مما يضمن أن يتلقى الموظفون التدريب الأكثر ملاءمة.

مزايا الاشتراك

تتيح المبادرة فرصة للموظفين لاكتساب مهارات جديدة تعزز فرصهم في السوق الوظيفي بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تحسين العلاقات بين الشركات وموظفيها، وتجعل بيئة العمل أكثر تحفيزًا للإبداع والابتكار.

تستمر فترة التسجيل لفترة محدودة، لذا ينصح المهتمون بالتوجه للتسجيل سريعًا والاستفادة من هذه الفرصة القيمة.