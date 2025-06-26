الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا إلى تحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها من خلال تقديم خدمات متطورة ومبتكرة في هذا السياق أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق "هوية مقيم" الجديدة، التي تمثل خطوة هامة نحو تحديث نظام الإقامة التقليدي وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الإدارية للمقيمين، مما يسهل وصولهم إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة ثقحجف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المديرية العامة للجوازات تحدد تاريخ بدء تطبيق النظام الجديد الذي سيحل محل هوية زائر وهوية مقيم في السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إطلاق "هوية مقيم" الجديدة، والتي تُعد خطوة رائدة في تحديث نظام الإقامة وتحسين تجربة المقيمين في البلاد وتأتي هذه البطاقة الذكية كجزء من الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى الخدمات الإدارية، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

مميزات هوية مقيم

تتسم "هوية مقيم" الجديدة بعدة مزايا تجعلها الخيار الأفضل للمقيمين في المملكة: