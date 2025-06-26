الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر برنامج سكني واحد من بين المبادرات الحكومية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية من أجل دعم المواطنين في الحصول على المسكن المناسب، وفقًا لآلية مدعومة تتماشى مع احتياجاتهم وظروفهم المالية، وقد عمل الصندوق العقاري على إيداع مبلغ مالي ما دعي الكثير إلى السؤال عن الشروط اللازمة للدعم السكني والفئات التي لها الأولوية.

بعد إيداع مليار و60 مليون ريال: الصندوق العقاري يوضح شروط الدعم السكني الجديدة.. 5 فئات لها الأولوية

قام صندوق التنمية العقارية بالإعلان عن إيداع أكثر من مليار و60 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهذا الإيداع عن شهر يونيو 2025، وقد أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ منصور بن ماضي أن هذا الدعم يهدف إلى تغطية أرباح عقود التمويل العقاري ضمن برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرًا إلى أن يأتي دعمًا لقدرة المواطنين على تملك المسكن ضمن مستهدفات برنامج الإسكان.

شروط التسجيل في الدعم السكني 1446

حددت الصندوق العقاري مجموعة من الشروط التي يلزم أن تكون متوفرة لدى الشخص المتقدم للحصول على الدعم ومن بين أبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم حامل للجنسية السعودية.

ألا يكون لدى المتقدم أو أحد أفراد الأسرة مسكنًا خلال آخر 5 سنوات.

يلزم الإقامة بشكل دائم داخل المملكة، وفي حين الانتقال يجب ألا تزيد المهلة عن 3 أشهر.

أن يكون الشخص المتقدم مستحق للدعم السكني وهذا يكون بناءً على دراسة الحالة الاجتماعية والدخل.

الفئات المؤهلة للحصول على الدعم السكني

أوضح الصندوق العقاري العديد من الفئات المستحقة للحصول على الدعم ومنها:

الأرامل والمطلقات.

الزوجة التي تم التنازل لها عن الدعم السكني.

أسرة الشخص المتوفى التي تعول أبناء.

أسرة السجين.

المرضى الغير قادرين على الاستمرار في العمل.

الأسر ذات الدخل المحدود.

المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

يعتبر الدعم السكني أحد أبرز برامج المساعدة المتاحة داخل المملكة العربية السعودية حيث يوفر هذا الدعم مسكن ملائم للمستحقين بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، سواء كانوا متزوجين أو مطلقات ولكن يلزم أن يتوفر في المتقدم الشروط التي حددها البرنامج.