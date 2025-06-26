الرياض - كتبت رنا صلاح - تمت الموافقة من قبل مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية على توزيع الأرباح على المساهمين خلال النصف الأول من العام المالي، ما دعي هذا الكثير من المواطنين إلى السؤال عن قيمة الأرباح وكم تبلغ حصة السهم الواحد من التوزيع والكثير من التفاصيل الأخرى، ومن خلال موقعنا اليوم سعودي سوف نعرض أبرز التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالأسهم.

حصة السهم 1.15 ريال.. شركة الغاز والتصنيع الأهلية توزع 86.3 مليون ريال أرباح عن النصف الأول من 2025

وفق مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية على توزيع نحو 86.3 مليون ريال أرباح نقدية على المساهمين في النصف الأول من العام المالي 2025، وبحسب بيان الشركة على “تداول” قد بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 75 مليون سهم، حيث تبلغ حصة السهم الواحد من التوزيع 1.15 ريال، يمثل 11.5% من القيمة الاسمية للسهم.

تاريخ أحقية المساهمين المسجلين في سجلات مركز الإيداع

وقد سبق وأن حددت شركة الغاز والتصنيع الأهلية تاريخ الأحقية ليكون يوم 30 يوليو 2025، حيث تشمل هذه الأحقية كافة المساهمين المسجلين في سجلات مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما سوف يتم توزيع الأرباح في يوم 13 أغسطس 2025.

كما نوهت الشركة المستثمرين غير المقيمين الذين يتمتعون بإعفاءات ضريبية فيما يخص توزيعها الأرباح من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التواصل معها خلال 5 أيام بدءً من تاريخ الاستحقاق من أجل تزويدها بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.

نبذة عن شركة “غازكو”

تعمل شركة غازكو في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال، علاوة على هذا تعمل في تسويق الأسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل الغازات وتنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في مواقع المستهلكين، ويشمل نشاط الشركة ايضًا جميع استخدامات الغاز سواء ما كان للاستعمال المنزلي أو للأغراض الصناعية أو زراعية أو التجارية، حيث تمتلك الشركة محطات عديدة للتعبئة وأسطول للنقل والتوزيع.

في الختام، نكون قد تمكنا من التعرف على أبرز التفاصيل التي تتعلق بتوزيع أرباح الشركة على المساهمين والقيمة المستحقة وحصة السهم الواحد من هذا التوزيع، حيث تعتبر شركة غازكو واحدة من ضمن الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية.