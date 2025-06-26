الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتماد مادة الذكاء الاصطناعي مقررًا إلزاميًا للطلاب المستجدين بقرار من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث إنه مع بداية العام الدراسي المُقبل في المملكة العربية السعودية تقوم الجامعات بتطوير وتحسين الخطط التعليمية التي تيسير عليها من أجل تأهيل الشباب السعودي لتلبية احتياجات سوق العمل بالمهارات اللازمة، بالتالي يتم إدخال مادة الذكاء الاصطناعي؛ لهذا عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض التفاصيل.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: اعتماد مادة الذكاء الاصطناعي مقررًا إلزاميًا للطلاب المستجدين

أوضحت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اعتماد مقرر “مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي” كمقرر جامعي إلزامي لكافة طلاب وطالبات الجامعة المستجدين في مرحلة البكالوريوس اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1447 هـ/ 2025م، ويكون الغرض من هذا المتطلب إعداد خريجين قادرين على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالاتهم الأكاديمية والمهنية كخطوة نوعية ترسخ ريادتها في تبني التحول الرقمي.

شروط القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

حددت عمادة التسجيل والقبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في السعودية بعض الشروط التي ينبغي توفرها عند رغبة الطالب في الالتحاق بها، وهي جاءت على النحو الآتي:

لا بد من أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

يشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية بحد أقصى.

ألا يكون سجل الطالب في الجامعة من قبل، وألا يكون مقيدًا في جامعة سعودية أخرى عند التقديم.

اجتياز المتقدم اختبار اللياقة المهنية من المستشفى الجامعي بالخبر.

الحصول على نسبة موزونة لا تقل عن الـ 80%.

يكمن غرض جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من إضافة مادة الذكاء الاصطناعي كمقرر إلزامي على الطلاب المستجدين جعلهم متمكنين من تطبيق هذه التقنيات في مجالاتهم التخصصية المختلفة، مما يعزز من قدراتهم على الابتكار ودعم ريادة الأعمال لبناء اقتصادي مستدام.