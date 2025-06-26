الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرف على شروط القبول وكيفية التقديم على وظائف صحة السجون، حيث أعلنت الإدارة عن إتاحة وظائف شاغرة متاح التقديم عليها لكلا الجنسين، وذلك في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، ويتوجب على الراغبين في التقديم استيفاء الشروط المقررة لضمان القبول، ومن خلال موقع سعودي أون سنعرض التفاصيل بصدد هذا الموضوع.

شروط القبول وكيفية التقديم على وظائف صحة السجون.. الإدارة العامة لصحة السجون تفتح باب استقبال الطلبات

حددت الإدارة العامة لصحة السجون شروط يتوجب على الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة المتاحة استيفاؤها لضمان القبول، وهي كالتالي:

يشترط الحصول على المؤهل المطلوب.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل تصنيف صحي ساري الصلاحية.

كيفية التقديم على وظائف صحة السجون

يُجرى التقديم على وظائف صحة السجون بشكل إلكتروني، وذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، وطريقة التقديم موضحة من خلال ما يلي:

الدخول على وظائف صحة السجون عبر جدارات “من هنا“.

القيام بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

تحديد الوظيفة المُراد التقديم عليها.

النقر على زر التقديم.

إدخال البيانات المطلوبة.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم تقديم الطلب، ليتم مراجعته من قِبل الجهة المعنية وإشعارك بالرد.

وظائف صحة السجون

وظائف صحة السجون تتضمن عدة تخصصات مطلوبة، يُمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:

طبيب عام: بكالوريوس طب وجراحة عامة.

فني صيدلة: دبلوم في تخصص الصيدلة.

فني مختبر: دبلوم في تخصص المختبرات.

فني مساعد طبيب أسنان: دبلوم في مجال التخصص.

أماكن العمل في وظائف صحة السجون

وظائف صحة السجون متاحة في عدة مدن من مدن المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

تبوك.

الدمام.

الطائف.

مكة المكرمة.

جدة.

بريدة.

الأحساء.

حائل.

الرياض.

الخرج.

المدينة المنورة.

أعلنت صحة السجون عن عدة وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة متاح التقديم عليها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، ويتوجب على الراغبين في التقديم استيفاء الشروط المقررة لضمان القبول.