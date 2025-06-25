نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير المنطقة يطلع على الخطة التنفيذية والزمنية لمشروع تطوير إجراءات العمل بإمارة المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وبتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض، على الخطة التنفيذية والزمنية لمشروع تطوير إجراءات العمل بإمارة المنطقة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، والفريق الاستشاري المكلف من المعهد.

وأكد سموه ضرورة تطوير إجراءات العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتنفيذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة.

وأشاد سمو نائب أمير منطقة الرياض بالتعاون والشراكة الناجحة القائمة بين إمارة المنطقة ومعهد الإدارة العامة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التواصل لضمان استمرارية التطوير ورفع كفاءة العمل المشترك.

واستمع سموه إلى شرح حول مشروع تطوير أدلة إجراءات العمل، والتي تهدف لرفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ودعم جهود التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال مدير الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي المكلف المهندس فيصل بن فهد الفيصل