الرياض - كتبت رنا صلاح - دعم ريف أحد البرامج الداعمة التي أطلقتها وزارة الزراعة والمياه والبيئة لمساعدة الأسر في سد احتياجاتهم الخاصة بالمشروعات الريفية المطلوبة، وقد وجه العديد من الاستفسارات حول طريقة الحصول على دعم ريف لربات البيوت أبرز الشروط، ومن خلال موقع سعودي اون سوف نتعرف على تفاصيل هذا الدعم.

دليلك الشامل | كيفية الحصول على دعم ريف لربات البيوت 1447 الشروط والخطوات للتسجيل

أوضح برنامج دعم الريف مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تساعد ربات البيوت من التقديم للحصول على الدعم المقدم من قبل البرنامج ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

زيارة موقع الرسمي لمنصة دهم ريف من هنا“.

انقر على إنشاء جديد.

يجب تعبئة البيانات المطلوبة.

التسجيل من خلال البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رمز التحقق.

سوف يتم عرض مجموعة من الشروط يجب الموافق عليها.

انقر على تسجيل بعد التأكد من صحة البيانات.

شروط الحصول على دعم ريف لربات البيوت

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في ربة البيت التي تريد التقديم على دعم ريف ونحن سوف نوضح لكم هذه الشروط فيما يلي:

الحصول على الجنسية السعودية.

قيمة الراتب لا تتعدى 6000 ريال سعودي.

يجب أن يكون الشخص المتقدم لديه خبرة في مجال العمل.

وجود حساب بنكي مفعل بنفس رقم الهاتف.

لا يملك الشخص سجل تجاري.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

عمر المتقدم يجب أن يتعدى 21 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم من سكان منطقة التي يشملها الدعم.

موعد صرف دعم ريف

يتم إيداع المبلغ المحدد من قبل وزارة الزراعة والمياه والبيئة في يوم العاشر من كل شهر ميلادي ولا يتم تغيير الموعد إلا في حالة توافق هذا اليوم مع عطلة رسمية داخل الدولة.

الاستعلام عن أهلية دعم ريف

يمكن للمستفيدين من هذا الدعم الاستعلام عن أهلية الدعم من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

الدخول إلى منصة دعم ريف “من هنا“.

ادخل رقم الهوية وكلمة المرور.

يتم كتابة رمز التحقق.

تسجيل الدخول.

حدد تفاصيل الطلب.

انقر على تفاصيل الطلب الحالي دعم ريف.

سوف تظهر جميع التفاصيل.

قدمت وزارة المياه والبيئة والزراعة طريقة الحصول على دعم ريف لربات البيوت حيث أعلنت عن مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تمكن الجميع من التقديم للحصول على هذا الدعم.