الرياض - كتبت رنا صلاح - تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات، حيث قامت بضبط سبعة أشخاص من جميع المخالفين لهم الذين حاولوا التعامل في هذا النوع من الجرائم والعملية أسفرت عن العثور على تسعين كيلوجرامًا من المخدرات، ما يعد إنجازًا كبيرًا في محاربة تفشي هذه الآفة.

ضبط 7 مخالفين و90 كيلوغرامًا من المخدرات بجازان وعسير

تؤكد مصادر أمنية أن العملية تمت بالتعاون بين مختلف الإدارات والوحدات الأمنية، مما يعكس الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات في المملكة و حيث تمت مراقبة الأنشطة المشبوهة التي أثارت شبهة وجود شبكة لتهريب المخدرات، مما أسهم في تحديد أماكن وجود المخالفين.

تفاصيل عملية الضبط

أوضحت المصادر أن العملية جرت بعد تلقي معلومات دقيقة حول وجود مخدرات في المجتمع المحلي، مما ساهم في التخطيط الاستباقي للقبض على المشتبه فيهم و جرت المداهمات في أوقات دقيقة، مما أسفر عن القبض على جميع المتورطين وتفكيك هذه الشبكة الإجرامية.

أهمية مواجهة المخدرات

تعتبر مكافحة المخدرات من الأولويات القصوى للحكومة السعودية، حيث تسعى الجهات المعنية للعمل على تعزيز السلامة العامة والحد من الآثار السلبية التي تلاحق المجتمع جراء هذه الآفة و فقد أبدت السلطات التزامًا كبيرًا في تصعيد جهودها، مما يبرز مدى أهمية هذا الجهد في حفظ الأمن والاستقرار.