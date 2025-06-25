الرياض - كتبت رنا صلاح - تبدأ كلية الملك فهد الأمنية اعتبارا من يوم الخميس المقبل في استقبال الطلبات لحاملي شهادة الثانوية العامة و هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الكلية لتوسيع فرص التعليم والتدريب في مجالات الأمن و يجدر بالذك أن الكلية تعد من المؤسسات التعليمية المرموقة التي تسهم في إعداد القادة في مجال الأمن.

كلية الملك فهد الأمنية تعلن بدء قبول الحاصلين على الثانوية

يتوجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية للالتحاق بالكلية و من بين هذه الشروط وجود شهادة الثانوية العامة وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية كما يجب على المتقدمين اجتياز مجموعة من الاختبارات والمقابلات وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر.

كيفية التقديم

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على نموذج الطلب و يجب على المتقدمين ملء النموذج كاملا وإرفاق المستندات اللازمة كما ينصح بمتابعة الموقع للحصول على آخر المستجدات حول مواعيد الاختبارات والمقابلات.

فرص المستقبل

تسعى كلية الملك فهد الأمنية إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات المطلوبة لبناء مستقبل مهني في مجال الأمن كما توفر الكلية عدة برامج تدريبية تساهم في تطوير الكفاءات الفردية وتعزيز الالتزام الوطني.