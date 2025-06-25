الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت منصة أبشر الرقمية في السعودية عدد عمليات تجاوز 42 مليون عملية خلال شهر مايو من العام 2025 و تأتي هذه الزيادة الكبيرة لتعكس النمو الملحوظ في استخدام المنصة من قبل المواطنين والمقيمين و تسهم هذه الخدمة في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الإجراءات الحكومية عبر الإنترنت.

سجل منصة «أبشر» أكثر من 42 مليون عملية خلال شهر مايو 2025

تشير التقارير إلى أن منصة أبشر أصبحت الخيار الأول للعديد من الأشخاص في إنجاز معاملاتهم الإدارية وقد شهدت المنصة إقبالاً غير مسبوق لما توفره من خدمات متكاملة وسهلة الوصول و يعتبر الاستثمار في التحول الرقمي أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا النجاح، حيث تم تهيئة المنصة لتتناسب مع احتياجات المستخدمين.

الخدمات المقدمة على منصة أبشر

تقدم منصة أبشر مجموعة واسعة من الخدمات تشمل تجديد الإقامة، إصدار تأشيرات السفر، والعديد من المعاملات الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية في علاقات المواطنين مع الحكومة و يتجاوز عدد المستخدمين النشطين 15 مليون مستخدم، مما يعكس مدى فعالية المنصة في تلبية احتياجات المجتمع.

التوجه نحو مستقبل رقمي

تستمر وزارة الداخلية في السعودية في تنفيذ استراتيجيات تعزيز الخدمات الإلكترونية و تهدف الوزارة إلى توفير المزيد من الخدمات عبر منصة أبشر في المستقبل القريب، مما سيسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتوفير الوقت والجهد للمراجعين.

تعد منصة أبشر نموذجًا يحتذى به في مجال الخدمات الإلكترونية، حيث ينظر إليها كأداة فعالة لتحسين مستوى الخدمة الحكومية و تسعى الحكومة إلى الاستمرار في تطوير هذه المنصة لتلبية متطلبات العصر الرقمي والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.