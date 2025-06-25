الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد أن المملكة العربية السعودية تستعد لدخول فصل الصيف حيث بدأت درجات الحرارة بالارتفاع بشكل ملحوظ خصوصًا في ساعات الظهيرة . وأشار إلى أن بعض المناطق خاصة في الشرق والوسط والجنوب الداخلي سجلت درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية ورغم أننا لا نزال في فصل الربيع إلا أننا في العد التنازلي لبداية الصيف وأضاف القحطاني أن فصل الربيع يمثل مرحلة انتقالية تتميز بتذبذب درجات الحرارة مع فرص لهطول الأمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة يزقما بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأرصاد السعودية تعلن عن صيف ملتهب ودرجات حرارة تتخطى الحدود لأول مرة في تاريخ المملكة - وهذه المناطق الأعلى حرارة

أشار حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الشمالية حيث سجلت بعض المناطق الحدودية درجات حرارة صغرى تصل إلى 8 أو 9 درجات مئوية وأضاف أن هذا الانخفاض لا يؤثر على بقية المناطق، التي ستشهد تدريجيًا ارتفاعًا في درجات الحرارة مع بداية الشهر المقبل استعدادًا لدخول فصل الصيف.

كما أوضح القحطاني أن السعودية ستدخل أجواء صيفية حارة حيث تتراوح درجات الحرارة المعتادة بين 48 و49 درجة مئوية كحد أقصى، و38 إلى 39 درجة مئوية كحد أدنى وأكد أن المركز الوطني للأرصاد لا يزال يعمل على إعداد التقرير المناخي لصيف هذا العام وسيكشف عن التوقعات الأولية للموسم.

أعلى درجات الحرارة في المملكة

أضاف القحطاني أن المناطق الشرقية من السعودية ستشهد أعلى درجات الحرارة مشيرًا إلى أن محافظة النعيرية سجلت خلال السنوات الخمس الماضية أعلى درجة حرارة صيفية في المملكة حيث وصلت إلى 53 درجة مئوية في الظل تلتها الدمام والظهران كما لفت إلى أن مدينة جدة سجلت في عام 2010 أعلى درجة حرارة صيفية لها بلغت 52 درجة مئوية في الظل.

وأكد القحطاني أنه لا يمكن إعلان توقعات دقيقة لدرجات الحرارة أو طبيعة المناخ الصيفي إلا عبر التقارير الرسمية من المركز الوطني للأرصاد لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الصيف في السعودية سيكون حارًا كالعادة.

وبخصوص موسم الحج، أوضح القحطاني أن هذا العام سيكون آخر موسم حج يتزامن مع الصيف حيث لن يعود الحج في هذا الفصل إلا بعد 16 عامًا وأضاف أن الأجواء ستكون حارة بطبيعتها بسبب توقيته مع الصيف مؤكدًا أن المركز يعمل على تجهيز التقارير المناخية اللازمة ويتعاون مع الجهات المعنية لتوفير المعلومات الجوية الضرورية لمساعدتها في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع المتعلقة بموسم الحج هذا العام.