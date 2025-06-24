نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يستقبل مدير مكتب فرع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، بمكتبه اليوم، مدير مكتب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة مزيد بن دهيش الرشيدي بمناسبة تعيينه.

وهنأ سموّه الرشيدي، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، منوهًا بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم واهتمام لقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واستمع سموّه إلى شرح عما يقدمه مكتب فرع الوزارة بالمحافظة من خدمات ومبادرات في إطار تمكين الفئات التي ترعاها الوزارة للارتقاء بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية وفقًا لرؤية المملكة 2030.