نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق مبادرة معسكر النخبة للاعبي الجولف العرب في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد العربي للجولف رسميًا انطلاق "معسكر النخبة للمنح الرياضية"، الذي يُعد من أبرز مبادرات الاتحاد الإستراتيجية الرائدة، لإعداد جيل جديد من أبطال الجولف العرب.

وتهدف المبادرة إلى تمكين لاعبي الجولف العرب من الفئات الناشئة، وفتح المجال أمامهم للوصول إلى أعلى مستويات المنافسة الدولية بحلول عام 2035.

ويمثّل المعسكر المرحلة الأولى من برنامج المنح الرياضية للاتحاد، ويركّز على تقييم واختيار أفضل المواهب العربية تحت سن ( 18 ) عامًا، وسيحصل اللاعبون المختارون على فرصة الانضمام إلى برنامج تدريبي احترافي بالتعاون مع أكاديمية IMG العالمية.

ويُقام معسكر النخبة على مدار أربعة أيام في نادي الرياض للجولف، بمشاركة ( 16 )لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية، تم اختيارهم بعناية بناءً على أدائهم في البطولات الإقليمية والدولية وتصنيفاتهم.

ويتكون المعسكر من مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى تشمل جلسات تقييم نظرية وعملية، يخضع خلالها اللاعبون لاختبارات فنية، وتقييمات بدنية وذهنية، إلى جانب مقابلات فردية مع فريق التقييم الفني؛ بهدف بناء تصور شامل عن قدرات كل لاعب.

فيما تحاكي المرحلة الثانية أجواء البطولات التنافسية، حيث يشارك اللاعبون في جولتين كاملتين من (18) حفرة، مما يُمكّن لجنة التقييم من قياس أداء اللاعبين تحت الضغط، وتحديد المرشحين المؤهلين للمنح الأكاديمية.

وفي ختام المعسكر، سيحصل أفضل اللاعبين على منح دراسية كاملة للانضمام إلى أكاديمية IMG بدءًا من أغسطس 2025، تشمل تدريب جولف احترافي، ودعمًا أكاديميًا وتعليميًا، إضافة إلى خدمات علوم رياضية متقدمة مثل القوة، واللياقة البدنية، والتدريب الذهني.

وأكد معالي رئيس الاتحاد العربي للجولف الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، أن المبادرة المتمثلة في إطلاق برنامج النخبة للمنح الرياضية تُعد خطوة إستراتيجية مهمة ضمن مسارهم المتوازي؛ لبناء منظومة تنافسية متكاملة لرياضة الجولف العربية.

وقال: "نعمل على تأسيس بنية تحتية قوية ومستدامة في الوطن العربي، ونحرص في الوقت نفسه على التعاون مع أفضل الشركاء الدوليين؛ لضمان تقديم أعلى مستويات التدريب والاحتراف للاعبينا الواعدين"، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس التزامهم بالاستثمار في المواهب الشابة وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف تمكينهم من المنافسة على الساحة الدولية.

وأضاف: "خلال السنوات القادمة، ومع تحقيق أهدافنا الطموحة، سنكون قادرين بمشيئة الله على الاكتفاء بقدراتنا المحلية، وتوفير منظومة عربية متكاملة لصناعة الأبطال".

بدوره أوضح الأمين العام للاتحاد العربي للجولف نوح علي رضا، أن المعسكر يُمثل نقطة تحول في رحلتهم نحو إنشاء مسار تنافسي واضح للاعبي الجولف العرب، من خلال الجمع بين التدريب العالمي المستوى، وآليات التقييم الدقيقة، التي تؤسس قاعدة قوية تمكن المواهب العربية من الوصول إلى أعلى مستويات الرياضة.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في نادي الرياض للجولف بالرياض أن معسكر النخبة للمنح الرياضية يعد منصة انطلاق حقيقية نحو تحقيق رؤية الاتحاد العربي للجولف، في إعداد جيل جديد من الأبطال العرب القادرين على المنافسة على المستوى العالمي.

وأفاد أنه من خلال برامج تقييم شاملة، وشراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة، يضع الاتحاد أسسًا واعدة لمستقبل رياضة الجولف في الوطن العربي، قائمة على التخطيط، والاحترافية، والاستثمار في الطاقات الشابة.

وتأتي المبادرة ضمن إطار أوسع يتبناه الاتحاد العربي للجولف، يجمع بين عدة برامج فعالة، ويُعدّ معسكر النخبة للمنح الرياضية أحد أبرز ركائزها، ويؤكد الاتحاد من خلالها التزامه بتطوير المواهب، وتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء منظومة داعمة للنمو المستدام في مجال الجولف العربي