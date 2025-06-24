كارثة صحية في السعودية .. السلطات تغلق محلات في جدة فورا بعد ضبط مخالفات خطيرة

الرياض - كتبت رنا صلاح - رصدت أمانة محافظة جدة مؤخرًا تجاوزات صريحة من بعض المحال التجارية الواقعة ضمن نطاق جدة التاريخية، وتحديدًا داخل أحد المراكز التجارية الخاضعة لإشراف بلدية الجامعة الفرعية وجاءت هذه التجاوزات متمثلة في إعادة تشغيل الأنشطة التجارية بشكل غير قانوني، بالرغم من صدور قرارات سابقة بإغلاقها لعدم التزامها باللوائح التنظيمية وهذا التصرف لم يقابل بأي تساهل من الجهات الرقابية، إذ أصدرت البلدية على الفور تعليمات صارمة بالإغلاق مجددًا، وأكدت استمرار الرصد والمتابعة الحثيثة لضمان تطبيق القوانين، وترسيخ مبدأ الشفافية والنظام فخسرك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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أوضح المهندس أحمد الشافعي رئيس بلدية الجامعة الفرعية، أن الفرق الرقابية الميدانية المكلفة بمتابعة الأنشطة التجارية سبق لها أن أغلقت عدداً من المحال داخل المركز التجاري لمخالفتها شروط مزاولة النشاط، حيث ثبت أن بعض هذه المحال تعمل بدون ترخيص ساري المفعول، وأخرى بتراخيص منتهية أو ألغيت بسبب عدم استيفاء المتطلبات التنظيمية.

ورغم ذلك فوجئت الفرق الرقابية لدى قيامها بجولات تفتيشية لاحقة بعودة تلك المحال إلى ممارسة أنشطتها وكأن شيئًا لم يحدث، الأمر الذي يعد خرقًا واضحًا وصريحًا للقوانين والأنظمة التي تنظم طبيعة النشاط التجاري.

وما يزيد الأمر خطورة هو أن بعض المحال لم تكتفي فقط بإعادة التشغيل، بل أقدمت على إزالة أختام الإغلاق التي تم وضعها من قبل الفرق الرقابية، وكأنها تتحدى سلطة الجهات الرقابية، وتستهين بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المسؤولة عن التنظيم والمتابعة.

تكثيف الجولات الرقابية ومتابعة ميدانية مستمرة

أشار المهندس أحمد الشافعي إلى أن بلدية الجامعة لم تتوقف عن أداء مهامها الرقابية، بل كثفت من جولاتها الميدانية خلال الأسابيع الأخيرة، وأكد أن فرق المتابعة الرقابية باشرت تنفيذ جولات دورية ومفاجئة على مدار الأسبوع.

وأوضح أن الجولة الأخيرة التي نُفذت يوم الخميس الماضي أسفرت عن رصد التزام المحال التي أُغلقت من قبل بعدم ممارسة أي نشاط تجاري، ما يعكس نجاح هذه الجولات وأثرها الرادع على المتجاوزين وأضاف أن البلدية لن تتهاون مطلقًا مع أي مخالفة من شأنها الإضرار بالنظام العام أو تهديد بيئة الأعمال النظامية، وستواصل فرض رقابتها الدقيقة على جميع المنشآت التجارية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.

عقوبات صارمة وتدابير قانونية لمنع التلاعب بالنظام

وشدد الشافعي على أن أمانة جدة ممثلة ببلدية الجامعة لا تتردد في تطبيق الإجراءات القانونية المشددة على كل من يثبت تورطه في مخالفة الأنظمة البلدية، مؤكدًا أن فك الأختام الموضوعة على المحال المغلقة يُعَد مخالفة جسيمة بذاته، تعرض صاحب المنشأة لعقوبات مضاعفة إذ إن ذلك يُصنف من الجرائم التي تستوجب اتخاذ إجراءات حازمة تشمل فرض غرامات مالية كبيرة، وقد تصل إلى سحب الرخصة التجارية بشكل نهائي، إضافة إلى إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة إذا استدعى الأمر ذلك.