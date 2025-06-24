الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من مشروع تطوير وأنسنة عشرة طرق رئيسية في مدينة الخبر، حيث يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز التجربة الحياتية للسكان والزوار جاء هذا الإعلان في إطار جهود الأمانة المستمرة لتوفير بيئة حضرية متكاملة تسهم في تطوير المدينة وتلبية احتياجات المواطنين.

أمانة الشرقية تُعلن انتهاء تطوير وتنمية 10 طرق في مدينة الخبر

شمل المشروع إعادة تصميم الأرصفة وتوفير مساحات خضراء جديدة، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة ووسائل راحة متنوعة تم التركيز على استخدام مواد صديقة للبيئة لتكون ذات استدامة عالية، مع مراعاة معايير السلامة المرورية كما تم العمل على إدخال نظام إضاءة متطور يزيد من الأمان أثناء الليل.

أهداف المشروع وتأثيره

يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة في المدينة من خلال إضافة المزيد من المساحات الترفيهية والمناطق العامة سيعزز هذا التطوير حركة الاقتصاد المحلي من خلال جذب المزيد من الزوار وتسهيل التنقل بين المناطق المختلفة. كما أن وجود طرق آمنة وجميلة يسهم في تعزيز تفاعل المجتمع ويعكس صورة حضارية للمدينة.

ردود أفعال المواطنين

أبدى العديد من سكان الخبر إعجابهم بالتغييرات الجديدة، حيث عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لتحسين المرافق وإضافة جماليات جديدة للمدينة ويعكس هذا المشروع التزام أمانة المنطقة الشرقية بتقديم الأفضل للمجتمع ومراعاة تطلعات المواطنين.