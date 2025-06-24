الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار 159 قطعة عقارية، في جزء من حي النقابة بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، ونظرًا لأهمية هذا القرار نتعرف على المعلومات التفصيلية في السطور التالية.

الخميس المقبل.. الهيئة العامة للعقار تعلن انتهاء مدة تسجيل 159 قطعة عقارية بمكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ 159 قطعة عقارية في جزء من حي النقابة بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بنهاية يوم الخميس القادم 1 محرم 1447هـ، الموافق 26 يونيو 2025م.

دعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي على سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري، وهذا قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

أوضحت الهيئة أن السجل التجاري العقاري يصدر رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، يتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

خطوات التسجيل العقاري في الهيئة العامة للعقار

أكدت الهيئة أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يُعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، وتحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويكون التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة.

تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام منصة النفاذ الوطني الموحد.

تقديم طلب التسجيل عبر المنصة أو من خلال مركز الخدمة.

بعد التحقق من صحة البيانات واستيفاء كافة الشروط يتم إصدار صك تسجيل الملكية للعقار.

الهيئة العامة للعقار تعلن انتهاء مدة تسجيل الخميس المقبل، ولا بد من متابعة التحديثات لعدم التعرض إلى الغرامات، ويُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة.