الرياض - كتبت رنا صلاح - منصة أبشر تعتبر من أهم الأنظمة الرقمية في المملكة العربية السعودية، وتوفر للمواطنين والمقيمين إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية بكل سهولة عبر الإنترنت، ومن بين المميزات التي يتم تقديمها في مقدمها خدمة نقل ملكية السيارات إلكترونية.

طريقة نقل ملكية سيارة عبر أبشر 1447 خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا

لكي تقوم بإتمام عملية نقل الملكية إلكترونيًا يجب على البائع والمشتري من خلال اتباع ما يلي:

أدخل إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر.

أختر أبشر أفراد وأدخل بيانات تسجيل الدخول.

التحقق عبر إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال.

الوصول إلى خدمة مبايعة المركبات، من الخدمات التي تظهر أمامك.

الضغط على عرض المركبات المسجلة لاختيار السيارة المراد بيعها.

أدخل بيانات المشتري وتحديد سعر البيع.

إدخال رقم هوية المشتري وتاريخ ميلاده.

تحديد سعر البيع المتفق عليه بين الطرفين.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

قبول الطلب من المشتري وإتمام الفحص الفني

يجب أن تكون السيارة اجتازت الفحص الطبي.

شروط نقل ملكية السيارة

يوجد العديد من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لكي تستطيع نقل ملكية السيارة:

كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.

السيارة مسجلة باسم البائع وخالية من أي مخالفات مرورية.

توفير تأمين ساري المفعول على المركبة.

اجتياز السيارة الفحص الدوري الفني بنجاح.

دفع رسوم نقل الملكية والتي تختلف على حسب نوع المركبة.

تعتبر نقل ملكية السيارة سهلة وبسيطة دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور، وأمان وموثوقية عالية من خلال نظام إلكتروني معتمد، ويتم إلغاء التعاملات الورقية بفضل العقود الإلكترونية، وإمكانية تتبع حالة الطلب إلكترونيًا.