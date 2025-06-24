نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "منشآت" تطلق أسبوع العقار والمقاولات الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

ويهدف "أسبوع العقار والمقاولات" الذي تشارك فيه عدد من الجهات الممكنة، مثل: وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وغيرها من الجهات الداعمة، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاع، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

وتُقدم خلال الأسبوع مجالس دعم المنشآت، العديد من اللقاءات الحضورية والافتراضية وقصص النجاح في القطاع، من خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للعقار المهندس عبدالله الحماد، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين عبدالمجيد الرشودي؛ لتسليط الضوء على أهم البرامج والمبادرات المخصصة لرواد الأعمال، كما سيتضمن الأسبوع تقديم مجموعة من الاستشارات والإرشاد وورش العمل لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع العقار والمقاولات.

وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدعو الراغبين في الاستفادة من فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، للتسجيل عبر الرابط ( https://www.monshaat.gov.sa/ar/node/323524 )، للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع