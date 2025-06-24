الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت جامعة حائل عن فتح بوابة التخصيص للطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم هذا القرار يتيح للطلاب اختيار التخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، مما يوفر لهم الفرصة لتحديد مسيرتهم الأكاديمية بشكل أكثر دقة يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز اختيار الطلاب في ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

جامعة حائل تبدأ في استقبال طلبات تخصيص الطلاب والطالبات

ستكون بوابة التخصيص متاحة على الموقع الرسمي للجامعة. على الطلاب والطالبات الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلبات يتوجب على الراغبين في التخصص الاطلاع على الشروط والمعايير الخاصة بكل برنامج من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تحسين أداء الطلاب الأكاديمي من خلال السماح لهم بالتركيز على مجالاتهم المفضلة.

الأهداف وراء فتح التخصيص

تسعى جامعة حائل من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية. أولاً، ترغب الجامعة في تعزيز تطوير مهارات الطلاب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ثانياً، تهدف إلى مساعدة الطلاب في تحقيق رغباتهم الأكاديمية والمهنية. ومن شأن ذلك زيادة انخراط الطلاب وشعورهم بالمسؤولية تجاه دراستهم.

دعوة للطلاب

أشادت إدارة الجامعة بالطلاب والطالبات الذين يخططون لاستثمار هذه الفرصة. وأكدت على أهمية تقديم طلب التخصص في الوقت المناسب لضمان حصولهم على المكان المناسب في البرنامج الذي يفضلونه كما دعت الطلاب للتواصل مع مستشاريهم الأكاديميين لتحصيل المعلومات اللازمة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتخصيص.