الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب فصل الصيف واحتدام تكاليف المعيشة يتجه أنظار المواطن السعودي صوب كل خبر يتعلق بالدعم الحكومي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الكثير من الأسر وأصبح الحديث عن العلاوة السنوية وزيادة دعم برنامج حساب المواطن لشهر يونيو 2025 موضوع الساعة في البيوت والمجالس ووسائل التواصل الاجتماعي ههحظخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عيدية غير متوقعة .. صرف دعم إضافي في يونيو ضمن حساب المواطن لهذه الفئات بمناسبة العيد

العلاوة السنوية هي مبلغ مالي يضاف إلى الراتب الأساسي للموظف الحكومي بشكل دوري كل عام حيث تصرف عادةً مع بداية السنة الميلادية، وتحديدًا في راتب شهر يناير وهذا النظام المعتمد في المملكة يسري على مختلف القطاعات الحكومية، ويهدف إلى تحسين دخل الموظف ومساعدته على مجاراة التضخم وتغير أسعار المعيشة.

ولا يتم صرف هذه العلاوة بصورة مفاجئة أو موسمية فهي ضمن هيكلة سلم الرواتب الأساسي، وتحكمها أنظمة الخدمة المدنية ولكن من حين لآخر، قد تُضاف علاوات استثنائية أو مكرمات ملكية تُصرف خارج نطاق التوقيت المعتاد، وهذا ما يفتح باب الترقب والتوقع عند الناس، لا سيما في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية.

هل هناك علاوة إضافية قريبة بمناسبة عيد الأضحى؟

حتى هذه اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن صرف علاوة إضافية بمناسبة عيد الأضحى، سواء لموظفي القطاع العام أو المستفيدين من برامج الدعم ولكن ما يدفع الناس للتساؤل هو تكرار بعض المكرمات في السنوات الماضية في شهر رمضان أو الأعياد، مما يُبقي الأمل حاضرًا في نفوس الكثيرين.

لكن تجدر الإشارة إلى أن أي زيادة أو مكرمة تأتي دائمًا وفقًا لأوامر عليا، ولا يمكن التنبؤ بها أو اعتبارها قاعدة ثابتة ومع ذلك فالدولة دائمًا ما تُبدي حرصًا على الوقوف مع المواطن، وتقديم الدعم وقت الحاجة، خاصةً في الأوقات التي تزداد فيها المصروفات كفترة الأعياد أو العودة للمدارس.

برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في المملكة وأُطلق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية، كتعديل أسعار الطاقة أو ضريبة القيمة المضافة.

يعتمد البرنامج على معايير دقيقة لتحديد استحقاق الفرد أو الأسرة، وتشمل عدد أفراد الأسرة، أعمارهم، إجمالي الدخل الشهري، وغيرها من العوامل ويتم الصرف شهريًا، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو قبله أو بعده بيوم إذا صادف عطلة.

هل توجد زيادة متوقعة؟

في شهر يونيو 2025 تسارعت الشائعات بشأن احتمالية زيادة دعم حساب المواطن، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك في أول أيام الشهر الميلادي تقريبًا البعض استند إلى سابقة صرف مكرمة رمضان الماضية، والبعض الآخر إلى ما يشاع على المنصات الإلكترونية من أخبار غير موثقة.

ولكن الحقيقة حتى الآن واضحة لم يتم الإعلان رسميًا عن أي زيادة في الدعم لهذا الشهر، ولا توجد تعليمات جديدة بخصوص صرف مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى وبالتالي يتوقع أن تُصرف الدفعة القادمة في موعدها المعتاد، وبالقيمة نفسها التي اعتادها المستفيدون سابقًا، ما لم يصدر أمر مفاجئ في اللحظات الأخيرة.