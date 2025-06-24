عاجل .. الضمان يوقف الصرف لهؤلاء - 8 أخطاء تحرمك من الراتب بدءا من الشهر القادم

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الوزارة مؤخرًا تحذيرًا صريحًا لجميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، مؤكدة أهمية الالتزام بالتحديث الفوري لبياناتهم الشخصية والحياتية وقد جاء هذا التحذير ضمن جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ الشفافية، وضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فعلًا، ومواجهة أي ممارسات سلبية قد تؤثر على نزاهة المنظومة الاجتماعية غظيبب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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أكدت الوزارة أن مسؤولية المستفيد لا تنتهي بمجرد التسجيل في الضمان الاجتماعي، بل تمتد إلى متابعة جميع المستجدات التي تطرأ على وضعه الأسري أو المادي أو الوظيفي.

وأشارت إلى أن هناك ثماني حالات رئيسية، يجب على المستفيد الإبلاغ عنها وتحديث بياناته من خلالها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوع التغيير، وإلا فإن ذلك سيتسبب في وقف الدعم المخصص له بشكل مؤقت أو دائم، إلى أن يتم تصحيح البيانات وإثبات أحقية الاستحقاق من جديد.

تأتي هذه الخطوة استجابة لضرورة توجيه الدعم إلى الأسر والأفراد الأكثر حاجة، وضمان استدامة الموارد المالية المخصصة للبرنامج، خاصة وأن ذلك يقع ضمن أولويات الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير برامج الحماية الاجتماعية.

الحالات الثماني التي تؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي

حرصًا على توعية المستفيدين حددت الوزارة أبرز الحالات التي تتطلب الإبلاغ الفوري عنها، والتي تؤثر بشكل مباشر على أحقية الشخص أو الأسرة لاستمرار صرف الدعم، وهي كما يلي:

تغير الحالة الصحية

مثل حدوث إعاقة لدى أحد أفراد الأسرة، أو على النقيض من ذلك، تحسن كبير ومفاجئ في الحالة الصحية، أو ظهور مرض مزمن جديد من شأن هذه التغيرات أن تؤثر على معايير الاستحقاق التي يحددها النظام.

تحسن الوضع المالي

في حال طرأ تحسن على دخل الأسرة سواء بسبب ترقية وظيفية، أو زيادة الراتب، أو امتلاك أصول عقارية أو أصول مالية أخرى، فإن ذلك يدخل ضمن نطاق التغيرات التي يجب الإبلاغ عنها لاحتساب الدعم بشكل دقيق وعادل.

تغيير الحالة الاجتماعية

الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو حتى الانفصال من الحالات الجوهرية التي تُغيّر من تركيبة الأسرة وعدد المستحقين داخلها، لذا يجب تحديث الحالة الاجتماعية على الفور لضمان استمرار الاستحقاق.

تغيير محل السكن

الانتقال إلى مدينة أخرى أو حتى إلى سكن جديد داخل نفس المدينة، سواء كان السكن ملكًا أو إيجارًا، هو من العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة الدعم، خصوصًا أن الوزارة تعمل على مواءمة الدعم مع ظروف المعيشة وموقع المستفيد.

التغير في الحالة الوظيفية

كأن يحصل المستفيد على وظيفة جديدة أو يُحال إلى التقاعد أو يُطلق مشروعًا تجاريًا خاصًا به وهذه التغيرات تؤثر على دخل المستفيد، لذا من الواجب الإبلاغ عنها حتى تتم مراجعة الاستحقاق.

قنوات الإبلاغ الرسمية

حرصًا من الوزارة على تسهيل عملية الإبلاغ، وفّرت عدة وسائل رسمية ومجانية يمكن للمستفيدين من خلالها تحديث بياناتهم بكل سهولة وأمان:

الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالدعم الفني وخدمة العملاء: 19911.

الاستعانة بالمنصة الإلكترونية "الدعم والحماية الاجتماعية" المتاحة على مدار الساعة لتحديث البيانات وإرفاق المستندات الداعمة.

لماذا يجب تحديث البيانات فورًا؟

أوضحت الوزارة أن دقة البيانات وحداثتها ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي أداة حاسمة لضمان عدالة توزيع الدعم وتوجيهه إلى من يستحقه فالبيانات القديمة أو غير الدقيقة تعرض صاحبها إلى إيقاف صرف الدعم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم إلى أن تُثبت أحقية الاستحقاق من جديد.

من جانب آخر، يساعد تحديث البيانات الوزارة على إجراء عمليات التدقيق والمتابعة الدقيقة والمستمرة، ما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور، وضمان استدامة الموارد لأطول فترة ممكنة.

وعلى المستوى الاجتماعي فإن ذلك يمنع استنزاف المخصصات من قبل غير المستحقين، ويوفر فرصًا جديدة لدعم أسر أخرى تحتاج إلى المساعدة، الأمر الذي يصب في صالح جميع مكونات المجتمع.