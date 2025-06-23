الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية في المملكة خلال العام 2024، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 5.3 بالمئة هذا النمو يعكس التوجه الاستثماري المتزايد في قطاعات غير نفطية، مما يعد مؤشرا قويا على تنوع الاقتصاد الوطني.

ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% وفقاً لتقرير الإحصاء لعام 2024

تشير البيانات إلى أن الدافع وراء هذا الارتفاع يشمل زيادة الطلب المحلي على الخدمات والسلع كما أن التحفيزات الحكومية والمشروعات الكبرى ساهمت بشكل كبير في تعزيز النشاط الاقتصادي يعتقد محللون اقتصاديون أن التحسينات في البنية التحتية وإطلاق مشروعات جديدة سيكون لهما أثر إيجابي على النمو المستقبلي في هذا القطاع.

التوقعات المستقبلية

تتوقع الهيئة العامة للإحصاء أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في السنوات القادمة، متزامناً مع جهود الحكومة المتواصلة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في مجالات جديدة ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى استدامة النمو وزيادة فُرص العمل في المملكة.

أهمية النمو الاقتصادي

إن النمو في الأنشطة غير النفطية يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 يُظهر هذا النمو قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات العالمية والاعتماد بشكل أكبر على قطاعات جديدة تعزز الاستقرار المالي.

كما أن هذا الاتجاه يُعزز بيئة الأعمال ويجذب المستثمرين المحليين والدوليين، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي في البلاد.