الرياض - كتبت رنا صلاح - في تقرير جديد صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، تم الكشف عن أداء مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة خلال شهر مايو حيث أظهر المطار نموا ملحوظا في عدد المسافرين والحركة الجوية، مما يتيح له الحفاظ على مركزه البارز كأحد أهم المراكز الجوية في المملكة.

مطار الملك عبدالعزيز يتصدر قائمة الطيران المدني لشهر مايو

بحسب التقرير، بلغ عدد المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال الشهر الماضي نحو أربعة ملايين مسافر هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما أشار التقرير إلى أهمية هذه الأعداد في تعزيز قدرة المطار على استيعاب الطلب المتزايد على الرحلات الجوية، خاصة في موسم الإجازات.

زيادة في حركة الطائرات

تضمن تقرير الطيران المدني إحصائيات مثيرة حول حركة الطائرات. حيث تم تسجيل نحو 28 ألف حركة جوية في المطار، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة هذه الزيادة تعكس التزام المطار بتقديم خدمات متميزة وفعالة للركاب.

التطورات المستقبلية

من المتوقع أن يشهد مطار الملك عبدالعزيز المزيد من المشاريع التطويرية في المستقبل القريب تهدف هذه المشاريع إلى تحسين البنية التحتية وتحقيق مزيد من الكفاءة في مواجهة حجم الطلب المتزايد. كما أن هناك خططاً لتعزيز خدمات المطار بما يتماشى مع المعايير العالمية.

تعتبر هذه الإنجازات شاهداً على الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الطيران المدني لتحسين تجربة السفر، مما يعكس رؤية المملكة 2030 في تعزيز موقعها على الخريطة العالمية للطيران.