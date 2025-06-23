الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية يوم غدٍ الاثنين موجة حر شديدة، من المتوقع أن تصل خلالها درجات الحرارة إلى خمسين درجة مئوية في عدد كبير من المحافظات والمدن، وهذا التنبيه الجوي الصادر عن الجهات الأرصادية المعنية لا يحتمل التهاون، خاصة في ظل اتساع رقعة المناطق المتأثرة بهذه الموجة، والتي تشمل: الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، ذعبلوتن، النعيرية، حفر الباطن، وقرية العليا عغظمط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق .. درجة الحرارة تتجاوز 50 درجة خلال ساعات ويمنع خروج هذه الفئات للشوارع

الوصول إلى عتبة الـ 50 درجة مئوية يعني دخول نطاق الخطر من حيث التأثيرات الصحية والبيئية وهذا ليس مجرد طقس حار يمكن تحمله، بل هو ارتفاع قد يؤدي إلى الإجهاد الحراري أو حتى ضربات الشمس، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لعدة ساعات متواصلة في النهار.

ماذا يعني هذا للمواطن والمقيم؟

الحرارة بهذه الدرجة لا تترك مساحة كبيرة للمجازفة، أي شخص يخطط للخروج في منتصف اليوم أو العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، يعرض نفسه لخطر حقيقي كبار السن، الأطفال، والعمال الذين يعملون في بيئات مفتوحة، هم الأكثر عرضة للتأثر سلبًا بهذه الأجواء.

ليس من المبالغة أن نقول إن الوقاية هنا واجب ومسؤولية، وهذا النوع من الموجات الحارة يمكن أن يُنهك الجسم ويُضعف القلب ويسبب خللًا في وظائف الجسم الحيوية لذلك ينصح الجميع باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لكن الحاسمة:

البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة.

الإكثار من شرب الماء حتى دون الشعور بالعطش.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكر.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة الفضفاضة.

عدم ترك أي شخص أو حيوان أليف في السيارة حتى لو لدقائق معدودة.

تأثيرات متوقعة على الحياة اليومية

هذه الموجة لن تمر مرور الكرام ومن المرجح أن تؤثر على نمط الحياة اليومي، والبعض قد يضطر إلى تأجيل مشاوير أو مواعيد أو حتى توقف بعض القطاعات عن العمل موقتًا أيضًا يتوقع أن تزيد الأحمال الكهربائية بسبب اعتماد السكان على أجهزة التكييف بشكل مكثف، مما قد يسبب أعطالًا أو ضغطًا على الشبكات في بعض الأحياء.

لا تتهاون مع الحر

الطقس ليس مجرد معلومة على نشرة الأخبار، بل واقع نعيشه ونُبني عليه قراراتنا اليومية، وموجة حر بهذا الحجم ليست مجرد يوم صيفي شديد الحرارة، بل تحذير واضح بأن الطقس قد يتجاوز قدرتنا الطبيعية على التحمل، إن لم نكن حذرين.